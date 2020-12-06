Kastamonu'daki Kızılcasu, doğayla baş başa tatil isteyenlerden ilgi gördü - Son Dakika

Kastamonu'daki Kızılcasu, doğayla baş başa tatil isteyenlerden ilgi gördü

06.12.2020 11:47
Kastamonu'daki Kızılcasu, doğayla baş başa tatil isteyenlerden ilgi gördü, System.String[]

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehir kalabalığından uzaklaşmak ve sosyal izolasyonu sağlamak isteyenlerin ilgisini çekti.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehir kalabalığından uzaklaşmak ve sosyal izolasyonu sağlamak isteyenlerin ilgisini çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce Şenpazar ilçesinde yapılan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı, bungalov evlerin yanı sıra karavan ve çadır tatili yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Alanda 12 bungalov ev ile 100'ün üzerinde çadır ve 7'den fazla karavanın konuşlandırılabileceği altyapı bulunuyor.

Ayrıca bir eğitim binası ile bir de sosyal tesis bulunan alanda temmuz ayından bu yana 1500 kişi konakladı.

Küre Dağları ormanları arasında bulunan tesis, özellikle Kovid-19 salgını sonrası yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Şenpazar Belediyesince işletilen 1040 metre rakımdaki kamp alanı Kastamonu'ya 115, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İsteyen çadırda isteyen bungalov evde kalıyor

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Bölgeye gelenlere üç çeşit kamp olanağı sunduklarını aktaran Çınar, "İsteyen, her biri 52 metrekare büyüklükteki bungolov evlerde kalabilir. Karavanla gelenlere elektrik ve altyapı hizmeti veriyoruz. Çadır alanlarında kalmak isteyenler için de her çadır için elektrik altyapımız var. Çadırda kamp yapan misafirlerimize duş, mescit ve sosyal tesis anlamında hizmet sunmaktayız." dedi.

Kamp alanına gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Çınar, şöyle devam etti:

"Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde insanlar kalabalık şehirlerden uzaklaşıp Şenpazar Kızılcasu Doğa Eğitim Kampı'na geldi. Gerek çadır kurdular gerek karavanlarında gerekse de bungalovlarda konakladılar. Kamp alanımızda 5 yürüyüş parkuru var. En çok ilgi gören Kızılcasu Şelalesi yürüyüş parkuru oldu. Yeni yürüyüş parkuru çalışmamız devam ediyor. Yakın gelecekte misafirlerimize at biniciliği ve ATV araçlarla yeni hizmetler sunmayı düşünüyoruz. Yoğun bir dönemden geçtik. Burada sadece konaklama değil, çalıştaylar da yapılabiliyor. Bazı sivil toplum kuruluşları kongrelerini burada yaptı. Türkiye, Tataristan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Makedonya ve Rusya'dan 15 ressamın katılımıyla Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı yapıldı."

Çınar, bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliği bulunduğuna işaret ederek, " Cide, Azdavay, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin tam ortasında bulunuyor. Kızılcasu'da kalan misafirlerimiz aynı gün denize gidip kanyonları görebilmekte. İstiyoruz ki misafirlerimiz kanyonları gezsin, denize girsin, isterlerse de doğayı izlesin, akşam olduğunda Kızılcasu'da konaklayıp sabah kuş ve böceklerin seslerinde uyansın." diye konuştu.

Kastamonu, Şenpazar, Bungalov, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki Kızılcasu, doğayla baş başa tatil isteyenlerden ilgi gördü - Son Dakika


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