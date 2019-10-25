Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:00 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hükümet Caddesinde 4 gün önce kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak bir dükkanın içecek dolabına çarpması sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25), tedavi altına alındığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Karacan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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