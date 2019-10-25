Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü
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Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'daki motosiklet kazasında yaralanan genç öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hükümet Caddesinde 4 gün önce kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak bir dükkanın içecek dolabına çarpması sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25), tedavi altına alındığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karacan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu, Hükümet, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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