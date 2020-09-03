Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde dün çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle 21 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede başlayan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 9 helikopter, 1 uçak ile 120 arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Kontrol altına alınamayan yangın, gece boyunca devam etti. Yaklaşık 500 kişilik personelin söndürme çalışması yürüttüğü yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale edildi. Yaklaşık 21 saat süren müdahale sonucu yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.