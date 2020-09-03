Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3) - Son Dakika

Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3)

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYORKastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 21 saat sonra kontrol altına alınan ve ancak bazı bölgelerde yeniden başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3), System.String[]

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 21 saat sonra kontrol altına alınan ve ancak bazı bölgelerde yeniden başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Derekaraağaç Mahallesi'nde bulunan 5 evden 4'ü, 2 samanlık ve 2 ahır küle döndü. Mahallede yangından etkilenmeyen tek evin sahibi Halil Tatlıdil, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi. Tatlıdil, "Yangın sırasında ben Taşköprü ilçe merkezindeydim. Yangın haberini alır almaz geldim, o sırada evde çocuklar, annem ve babam vardı. Jandarmalar evi boşalttı, biz evi boşaltana kadar yangın köyün etrafını komple sardı. Hemen köyü boşalttık. Yangın nedeniyle ahır, samanlık ve ekmek yaptığımız küçük bir yapı yandı. Yangın eve sıçramadan ekipler, yangını söndürdü. Mahalledeki diğer evler, yarım saat içinde küle döndü. Rüzgarın etkisiyle yangın birçok noktaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bu geceyi ilçe merkezinde geçireceğiz" dedi.

'BAŞIMIZA BÜYÜK BİR FELAKET GELDİ'Yangın nedeniyle evi küle dönen İbrahim Dere ise "Yangın sırasında İstanbul'daydım ve öğrenir öğrenmez geldim. Önce samanlık yanmış daha sonra eve sıçramış. 6 odalı evimiz, 1 ahırımız ve hayvanlarımızın yiyeceği her şey yandı. Sezonluk hayvan işi yapıyorduk, şu an mağdur durumdayız. Devletten yardım bekliyoruz, başımıza büyük bir felaket geldi. Zararımız çok büyük, sadece 7 bin lira hayvanın yemi vardı. Evimizde olan her şey kül oldu. Hayvanları kurbanda satmıştık, Allah'tan hayvanımız yoktu. Geceyi akrabaların evinde geçireceğiz" diye konuştu.'ELİMİZDE HİÇBİR ŞEY KALMADI, ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'Evinin küle döndüğünü anlatan Mehmet Dere de "Sezonluk hayvancılık yapıyorduk. Kurban Bayramı'nda tüm hayvanları sattık. Yangın sırasında İstanbul'daydık, haberi alır almaz geldik. Yangın, köyün aşağısında bulunan derenin olduğu yerden başlamış. 4 dairesi olan 2 katlı binamız vardı, kül oldu" ifadesini kullandı.'MADDİ KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'Yangın sırasında İstanbul'da olduğunu anlatan Şakir Dere ise, "Mahallede 2 evimiz vardı, tadilatını ve bakımını yaptırmıştık. Hayvancılık yapmayı planlıyorduk. Çok kısa sürede yangın bütün evlere sıçramış. Dünya kadar emek ve hatıra küle döndü. Maddi kaybımız çok büyük, yaklaşık 400 bin lira zararımız var. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Zeynep Irmak ÖCAL, Hüseyin KALAY/TAŞKÖPRÜ, (Kastamonu),


Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı (3) - Son Dakika

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