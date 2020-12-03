Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 1 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında iki gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.
İlçeye bağlı Aşağı Ilıpınar köyü Karaçayır mevkisinde ormanlık alanda salı günü çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları sonlandırıldı.
Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Yangına Samatlar, Araç, Daday, Taşköprü, Kastamonu merkez ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.
- Kaynak: AA
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