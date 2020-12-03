Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Yangına Samatlar, Araç, Daday , Taşköprü , Kastamonu merkez ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.

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