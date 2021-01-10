Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Erencik Mahallesi ile Düzağaç köyü arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kastamonu 'nun Doğanyurt ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları da sona erdi.

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