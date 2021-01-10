Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları da sona erdi.
Erencik Mahallesi ile Düzağaç köyü arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika