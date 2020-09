Kastamonu'daki orman yangınınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede çalışmaları takip eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2 uçak, 10 helikopter ve 117 arazözle yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.

Yangının çıktığı andan itibaren ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Şu an için köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ormanlarımız yandığı için üzülüyoruz ama can kaybı olmaması bizi teselli ediyor. Ekiplerimizle birlikte dün yangının çıktığı andan itibaren kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam etti. Gece boyunca sabaha kadar karadan ekiplerimiz çalıştı. Havanın ağarmasıyla birlikte de hava ekipleri de müdahil oldu çalışmalara."

Yanan alanla ilgili net tespitin henüz yapılamadığını ifade eden Karacabey, "Yangın söndükten sonra bu tespiti yapacağız." diye konuştu.

Evi yanan İsmail Dere ise kızının düğünü için İstanbul'a gittiğini, bu sırada evinin yandığı bilgisini aldığını söyledi.

Daha sonra yola çıkarak köye geldiğini anlatan Dere, "Her şeyim yandı. Evim, ahırım yandı. Kurbanda hayvanlarımı satmıştım. Devletimizden yardım bekliyorum. Ben hayvan alıp besleyip satıyordum. Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarımın hepsini satmıştım." ifadesini kullandı.

Satılmış Dere ise "Her şeyimiz yanmış kül olmuş. Şu an külünü görüyoruz." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bu arada AA ekibi bölgedeki yangını havadan görüntüledi.

"Köylerimiz açısından şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangının halen devam ettiğini söyledi.

Çakır, yangına 2 uçak ve 10 helikopter ile 110'un üzerinde arazöz 30'a yakın su tankeri ve 15'in üzerinde kepçe ve dozerle müdahale edildiğini belirtti.

Bu süreçte tehlike arz eden 3 köy ve 3 mahalle ile toplam 6 yerleşim yerinin tahliye edildiğini anlatan Çakır, "Allah'a şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Köylerimizde şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yangın devam ettiği için tedbir olarak boşaltmamız ve ilave tedbirlerimiz de söz konusu." dedi.

Yangının öğle saatlerinde rüzgar ve aşırı sıcak nedeniyle etkisini artırdığını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Valilik olarak burada hem iş ekipmanlarını hem de barınma, hem personelin hem de tahliye edilen vatandaşların iaşe ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğleden sonraki ilave talepler doğrultusunda başta ilimiz ilçelerinden 14 su tankeri ve itfaiye ilavesi yaptık. AFAD Başkanlığımızın koordinesinde civar illerden de 12 tane su tankeri ve yangın söndürme aracı bölgemize intikal halinde. İnşallah onların da devreye girmesiyle nispeten bu konuda daha iyi şartları göreceğimizi umuyoruz. Şu an için yangın maalesef tam olarak kontrol altına alınamadan devam ediyor. Ama köylerimiz açısından şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Gerekli tedbirlerimizi zaten 6 köyde almıştık. Daha uzun süreli öngörülerle ihtiyaç halinde 4 köyümüzde de arkadaşlarımız ikazlarını yaptılar. Vatandaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. İhtiyaç hasıl olursa o köylerde de tahliyelerimizi gerçekleştireceğiz. Ama şu an için böyle bir tehlike söz konusu değil."

Öte yandan bölgede yangından oluşan dumanın Taşköprü başta olmak üzere yakın ilçeler ve yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki kent merkezine yakın bölgelerden de gözlendi.