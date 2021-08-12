Kastamonu'daki sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti (8) - Son Dakika

BOZKUR'TA SEL BÖYLE GELDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen Ezine Çayı'nın taşması ve sele neden olması fotoğraf karelerine yansıdı. Fotoğraflarda yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yükseldiği görüldü. Yamaçlardan kopan ağaç parçaları ile dolan çayda su seviyesinin yükselip taşması ve sel oluşması fotoğraflarda yer aldı. İlçede can kaybına ve ciddi hasara yol açan selin geliş anı fotoğraf karelerine anbean yansıdı.