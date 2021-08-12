Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.Öte yandan 6 kişiden 5'inin Bozkurt'taki selde, 1'inin de Çatalzeytin ilçesine bağlı Kuzsökü köyü yolunda meydana gelen heyelanda yaşamını yitirdiği öğrenildi.