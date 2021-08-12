Kastamonu'daki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

HELİKOPTER VE İŞ MAKİNELERİ İLE KURTARILDILAR

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarına devam edilirken, mahsur kalanlar, helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldı. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı ancak ilçenin içinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesinin hala yüksek olması dikkat çekti. Suyun çekildiği mahallelerde selin neden olduğu tahribat da ortaya çıktı.