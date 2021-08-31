Kastamonu'daki sel felaketinde bir kişinin sele kapıldığı Çaydüzü köyünde 11 bina yıkıldı - Son Dakika

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sele kapılan bir kişinin yaşamını yitirdiği İnebolu'ya bağlı Çaydüzü köyünde 11 bina yıkıldı.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından ilçeye 24 kilometre uzaklıktaki Çaydüzü köyüne ulaşımı sağlayan yolların onarılmasının ardından, selin köyde yol açtığı hasar AA ekibince drone ile görüntülendi.

Köy muhtarı Yaşar Kumcu, AA muhabirine, sel sırasında köyde olmadığını, Kastamonu'ya gitmek için köyden ayrıldığını söyledi.

Kumcu, "Köyümüzde 85 hane var. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısı gitmiş halde. Altı ev, üç köy konağı, bir cami ve bir imam evi olmak üzere 11 adet yapı yıkıldı." dedi.

Köy yolunun geçici güzergahtan ulaşıma açıldığını ifade eden Kumcu, "Köyümüzün yolu kapalı kaldı. Çevre yolları kullanarak ulaşım sağladık. Dört saatlik yolu gittik. Omzumuzda kumanyamızı çekmek zorunda kaldık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu camimizi yaptıracağını söyledi. Ona ayrıca camimizi yapacağı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden ve İnebolu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Veli Çelik de, sel felaketi nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek şunları dile getirdi:

"Devletimizin de canla başla mücadele ettiği bir konu. İnebolu'da sel afetinden en çok zarar gören biz olduk. Fındık tarlaları, mısır tarlaları, milletin ekip biçtiği yerler vardı. Tabii ki bunlar Allah'tan gelen şeyler. Afet, bunlar olacak. Devletimiz de bizim yanımızda. Zor bir bölgedeyiz biz. Kayalık ve tehlikeli eğimli olan bir yer olduğu için 15-16 günde ancak yolumuz açıldı. Devlet büyüklerimize, ilk önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beye çok teşekkür ediyorum. 'Camimizin yapılması benim boynumun borcu' deyip camimizin yapılmasını kendisi üstlendi. Köyümüze gelen valimize, kaymakamımıza, özel idare müdürlerimize, hayır sahibi insanlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz."

Ormanda kesim işleri yapan Mustafa Çelik ise, sel sularının köy içinde 10 metreye kadar yükseldiğini söyledi.

Selde hayatını kaybeden Hatice Ecevit'in de son anlarına şahitlik ettiğini anlatan Çelik, "Biz köy meydanındaydık 15 kişi. Hatice abla da vardı. Biz bu tarafa kaçtık. Kadıncağız da eve dam akıyor mu diye bakmaya girmiş. Evin önündeki direğe sarılmış 'beni kurtarın' diye bağırıyordu. Ulaşma şansımız hiç yoktu. En sonunda sel oradan bir vurdu, evi ve kadını aldı. Gördüklerimden bir hafta evde uyku uyuyamadım." ifadelerini kullandı.