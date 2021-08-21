Kastamonu'daki sel felaketinde çalışmalara katılan Amasyalı itfaiyeciler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Merzifon Belediyesi İtfaiye personeli, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın talimatıyla 9 personel ile arama kurtarma, itfaiye aracı, kepçe, kamyon ve tam teşekküllü vidanjörle 5 gün boyunca Bozkurt'ta görev yapan Merzifon Belediyesi İtfaiye personeli, ilçeye döndü.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, AA muhabirine, Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketine Türkiye'nin el birliğiyle müdahale ettiğini söyledi.

Sel felaketi nedeniyle hüzünlendiklerini fakat arama kurtarma çalışmalarına destek vererek çok sayıda kişinin güvenli bölgeye tahliyesini sağladıkları için de sevindiklerini anlatan Aydıner, "Yaşanabilecek en büyük sel felaketiydi. Sel sularının getirdiği birikintiler şehir merkezindeydi. Ara sokaklarda, yüksek binalarda kalan insanlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri, helikopterlerle çatılardan insanları kurtardı. Bizler de şişme botlarla ara sokaklarda mahsur kalan insanları, çocukları güvenli bölgelere intikal ettirdik." dedi.

Görev yaptıkları sürede uykusuzluk ve açlığın hiç akıllarına gelmediğini dile getiren Aydıner, kelimelere dökemedikleri anlar yaşadıklarını kaydetti.

Yaşadıklarını asla unutamayacağını ifade eden Aydıner, "Gece yatarken kafamızı yastığa koyduğumuzda orada yaşadıklarımız aklımıza geliyor. Ben ve tüm personelim gece gündüz demeden, uyumadan, yorulmadan bir canlıyı dahi kurtarabilmek umuduyla görev yaptık. Vicdanen rahat olarak ilçemize geldik. Tırnaklarımızı kazıyarak vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

Tüm devlet kurumlarının afet bölgesinde olduğunu, yaraların sarılması için canla başla mücadele edildiğine dikkati çeken Aydıner, "Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu o gün bir kez daha gördük. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin bir anda koordine olduğunu gördük. Büyük bir felaketti. Allah böyle felaketleri bir daha ülkemize göstermesin ama devletimiz her zaman var olsun. Gerçekten de çok büyük bir koordineydi. O anlar gerçekten anlatılamaz, yaşanır." ifadelerini kullandı.

Selde mahsur kalan bir yaşındaki bebeği ailesine kavuşturdular

İtfaiye eri Erdal Özsağlam da görev bölgelerinde ellerinden gelen desteği vermeye gayret gösterdiklerini, mağdurlara yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.

Sel sırasında mahsur kalan bir yaşındaki bebeği ailesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özsağlam, "O an anlatılmaz, yaşanır. Şu an çok duygusalım. Bize verilen görev neyse onu yerine getirmeye çalıştık. Mahsur kalan bebeği kurtarıp aileye teslim ettiğimizde gerçekten çok dua ettiler. Oraya giden yardımları da devletimizin sunmuş olduğu imkanları da gördüm. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

İtfaiye eri Kürşat Aydın da Bozkurt'ta selin yaralarının sarılması için kendilerine görev verilmesinden gurur duyduğunu belirterek, "Bu görevi bizlere layık gördükleri için çok gururlandım. Orada mahsur kalan vatandaşlara gece gündüz demeden yardım etmeye çalıştık. Arabada yattık, uyuyamadık ama elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık." diye konuştu.