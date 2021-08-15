Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (4) - Son Dakika

3 YIL ÖNCE YAPTIĞI YIKILDI, 10 YIL ÖNCEKİ AYAKTA

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehme Ö.'nün yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu öğrenildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı belirtildi.