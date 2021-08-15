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Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7) - Son Dakika

Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)

15.08.2021 23:08
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7), System.String[]

KASTAMONU'DA 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda enkaz temizlik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıldı.

KASTAMONU'DA 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda enkaz temizlik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde sona yaklaşıldı. Apartmanın Ezine Çayı'na yıkılan enkazında yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Harun ÖZALP- Oğuzhan DEMİR/KASTAMONU,


Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)
Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7)

Arama Kurtarma, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (7) - Son Dakika


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