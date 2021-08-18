Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir bina nedeniyle gözaltına alınan müteahhit adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö, adliyeye sevk edildi.
Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine getirildi.
Şüpheli, buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesine götürüldü.
Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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