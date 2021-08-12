Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.

BİNALAR YERLE BİR OLDU

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birkaç binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, çok sayıda kişi mahsur kaldı. Acı haberlerin geldiği bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.