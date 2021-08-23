KASTAMONU - Selde bakkal ve bal süzme tesisi zarar gören baba oğul işi bırakma noktasına geldi - Son Dakika

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde yaşayan Dursun ile oğlu Seçgin Yazgan tarafından işletilen bakkalın yanı sıra bal süzme ve paketleme tesisi de kullanılamaz hale geldi.

Emekli öğretmen Dursun Yazgan, AA muhabirine, sahilde bulunan evlerinin ve kivi bahçesinin de selde hasar gördüğünü söyledi.

Evinin altındaki bal süzme ve paketleme tesisinin oğlu tarafından kurulduğunu belirten Yazgan, "Şu andan itibaren bunları yürütmesi mümkün değil. İyi ki arılarımız burada değildi. Gezginci arıcılık yaptığımız için arılarımızı Kastamonu'ya getirmiştik. Arılarımız kurtuldu fakat bütün bu tesis, bütün süzme makinelerimiz, paketleme makinelerimiz hepsi kullanılamayacak hale geldi. Önümüzdeki sene yeniden aynı faaliyeti sürdürmemiz güçleşti. O aletleri yeniden sağlamamız çok zor. Bu işi bırakmaktan başka çare yok." dedi.

Canlarını kurtardıklarına sevindiklerini dile getiren Yazgan, "Bakkal dükkanımız da kullanılamayacak hale geldi. İçindeki bütün mallar gitti. Sadece üst raflarda kalan hafif şeyler kaldı. Oradaki zararımız da çok. Bir daha buraları düzenlemek imkansız. Bakkal dükkanımız en az 50 yıllık. Babadan kalma zaten. Babamdan sonra ben çalıştırdım, şu anda oğlum çalıştırıyor. Burada da faaliyete devam etmek hemen hemen mümkün değil. Bu işi de bırakacağız." diye konuştu.