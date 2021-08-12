Bursa Büyükşehir Belediyesince, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya tam donanımlı araç ve personel desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre illerden bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve iş makinesi sevk edilirken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesinden de tam donanımlı iki araç istedi.

Geçen ay Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan selin ardından büyük bir özveriyle çalışan BUSKİ ekipleri, bu kez Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi için yola çıktı. Vakumlu iki araç ile 5 BUSKİ personeli, sular altında kalan kamu binaları ile vatandaşlara ait binalardan su tahliye işlemi bitene kadar Kastamonu'da görev yapacak.