Kastamonu'daki Suriyelilerden İdlib'e Yardım

Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde yaşayan Suriyeliler tarafından İdlib
'de yardıma muhtaç insanlar için yardım kampanyası gerçekleştirildi.
İlçede yaşayan Suriyeli Selahaddin Hamzadede öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımların İdlib'e gönderilmesi dolayısıyla Bahri Alp Caddesi'nde tören düzenlendi.
Hamzadede, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan arkadaşlarının kendisini arayarak yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
İdlib'de çocukların soğuktan öldüğü haberini aldığını belirten Hamzazade, "Biz de Taşköprü'de yaşayan Suriyeliler olarak giyecek, bot, mont ve battaniye topladık. Kaymakam Ercan Çiçek
ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
'a yardımların ulaşması noktasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Türk milleti her zaman her yerde bizlere yardımcı oluyor. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Daha sonra bir kamyonete yüklenen eşyalar, İdlib'e yardım ulaştıracak tırlara verilmek üzere Ankara
'ya gönderildi.