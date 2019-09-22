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Kastamonu'daki trafik kazası

29 dakika önce

Kastamonu'da bir yaşındaki çocuk ile amcasının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan kamyon sürücüsü yakalandı.

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Kastamonu'da bir yaşındaki çocuk ile amcasının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan kamyon sürücüsü yakalandı.

Kastamonu- Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde Hasan Daban'ın (23) kullandığı otomobil ile çarpışan ve kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonun sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.

Kastamonu'da 20 Eylül'de M.A. idaresindeki kamyon ile Hasan Daban'ın kullandığı 37 T 0502 plakalı taksinin çarpışması sonucu Yusuf Eymen (1) ve amcası Hüseyin Daban (63) hayatını kaybetmiş, taksi sürücüsü ile Bahar (23) ve Fatma Daban (60) ise yaralanmıştı.

Kastamonu, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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