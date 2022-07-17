Son dakika: KASTAMONU - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İrfan Özdemir (47) idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç ile İlhan Erdemli (59) yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil, Kastamonu- Daday kara yolunun 20'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada, Kemal Erdemli (70) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Lüftiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (39), Sueda Yıldırım (16) ve Ömer Seyfullah Yıldırım (12) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İlhan Erdemli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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