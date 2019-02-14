Kastamonu'daki Trafik Kazasıyla İlgili Dava

Kastamonu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.





Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hasan Çar ile avukatı katıldı.



Çar, önceki duruşmadaki ifadesini tekrarladığını belirterek, beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığı 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.



Kastamonu'da geçen yıl 12 Ocak'ta Hasan Çar'ın kullandığı minibüs aynı yönde giden traktörle çarpışmış, kazada traktör sürücüsü Ahmet Maşaoğlu olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Satiye Maşaoğlu ise yaralanmıştı.

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