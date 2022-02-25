Kastamonu'daki "Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
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Kastamonu'daki "Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi

25.02.2022 16:21
Kastamonu'daki "Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu" sona erdi.

Mindanao Devlet Üniversitesi, IPB Üniversitesi ve Güneydoğu Asya Bölgesel Tropikal Biyoloji Merkezi iş birliğinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, 9 ülkeden 110 bildiri gönderildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ömer Küçük, AA muhabirine, sempozyumun Kovid-19 sonrası dönemde dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekosisteme doğru çevre ve orman koruma konusuyla düzenlendiğini söyledi.

Yurt dışından 59 akademisyenin sempozyuma katıldığını belirten Küçük, "Endonezya, Malezya, Filipinler, Avrupa ve ABD gibi ülkelerden bilim insanları özellikle ormancılık ve çevre problemlerine değinerek birbirinden faydalı bildiriler sundu, geleceğin problemlerine ışık tutmaya, çözüm önerileri üretmeye çalışarak bu faaliyette yer aldı." dedi.

İklim değişikliğinin geleceğin önemli sorunları arasında yer aldığına dikkati çeken Küçük, şöyle devam etti:

"Kazamınlar olarak ilmi noktada tecrübe paylaşımı oldu, iş birliği noktasında önemli bir adım atıldı. Ortak proje ve akademik çalışma yapma noktasında iş birlikleri görüşüldü, gelecek adına yeni yapılacak projeler için somut adımların başlangıcı oldu. Kastamonu'nun tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Farklı kültürlerden farklı coğrafyalardan daha önce Kastamonu'ya hiç gelmeyenler buraları görmüş oldu. Üniversitemiz, ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi. Bu sempozyum da tam bu ihtisaslaşmanın odak noktasında yer alıyor."

Küçük, Kovid-19'a rağmen ciddi katılım sağlanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Kastamonu Üniversitesi, Güneydoğu, Sempozyum, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki 'Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika


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