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Kastamonu'daki uyuşturucu davasında karar

23 dakika önce

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'daki uyuşturucu davasında karar, System.String[]
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esat Ç. katıldı.
Esat Ç, savunmasında, pişman olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis ile 12 bin 500 lira adli para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:49 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Güncel
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