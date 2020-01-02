Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da geçen yılın son 3 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da geçen yılın son 3 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca 2019 yılının son 3 ayında İnebolu merkezli Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve Devrekani ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde satışına aracılık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen 6 operasyonda 2 gram eroin, 24 gram bonzai, 193 gram kubar esrar, 14 sentetik uyuşturucu hap, 8 kök kenevir bitkisi, 12 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği, 16 Kalaşnikof tüfeği fişeği, tarihi kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 25 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı belirtildi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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