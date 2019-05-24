Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu

5 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.C. (30) ve A.T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin kullandığı otomobilin silecek su deposunda 2 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, sürücü ile beraberindeki A.T. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:09 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel
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