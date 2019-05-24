Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu
5 saat önce
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 12:09 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.C. (30) ve A.T'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hakkari
'den İstanbul
'a giden A.C'nin kullandığı otomobilin silecek su deposunda 2 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, sürücü ile beraberindeki A.T. gözaltına alınmıştı.
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