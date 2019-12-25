Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İlçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 14 kilo 224,02 gram eroin bulunması üzerine S.A. ve E.A. gözaltına alınmıştı.