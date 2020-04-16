Kastamonu'daki vakıf ve sendikalar siperlik üretim mesaisinde - Son Dakika

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen'in Kastamonu şubeleri tarafından 1071 siperlik üretildi.

TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğine işaret etti.

Bu sürece katkı vermek istediklerini belirten Özden, "Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maske üretimine katkıda bulunmaya karar verdik. Bunun için üyelerimiz ile Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan ve yönetim kurulu üyeleriyle haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek koruyucu yüz siperliği üretiyoruz." dedi.

Ürettikleri 1071 siperlikten 500'ünü Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın'a, 500'ünü de sağlık çalışanlarına dağıtması için Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Cengiz Büyükkapucu'ya teslim ettiklerini anlatan Özden, "Çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz Türk Eğitim-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar için gerekli ortamı sağlayan ve malzemeleri temin eden Ahmet Bekaroğlu ve Halit Özden'e de ayrıca teşekkür ederim. Türk milletinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bu zor süreci en az hasarla atlatmasını temenni ediyorum." diye konuştu.