Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'daki yangın

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 evde hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu'daki yangın, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 4 evde hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.
İlçeye bağlı Kabalar köyündeki yangının ardından Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve Türk Kızılay Taşköprü Temsilciliği tarafından yangında zarar gören ailelere yatak, battaniye, gıda kolisi ve acil yardım malzemeleri dağıtıldı.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın da vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çatal, taleplerini dinledi.

Köyde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçramıştı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılmış, 6 ailenin yaşadığı 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:04 Kaynak: AA
Kastamonu, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor 58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu Adriana Lima, Türk iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi! Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:19:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'daki yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]