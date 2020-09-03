Kastamonu'daki yangın rüzgarın etkisiyle yeniden gücünü artırdı - Son Dakika

Kastamonu'daki yangın rüzgarın etkisiyle yeniden gücünü artırdı
- Kastamonu'daki yangın rüzgarın etkisiyle yeniden gücünü artırdı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine dün başlayan ve öğlen saatlerinde kısmen kontrol altına yangında, rüzgarın da etkisi yeniden alevler yükselmeye başladı.
- Kastamonu'daki yangın rüzgarın etkisiyle yeniden gücünü artırdı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine dün başlayan ve öğlen saatlerinde kısmen kontrol altına yangında, rüzgarın da etkisi yeniden alevler yükselmeye başladı.
Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. 10 helikopter, 2 uçak, 120 arazöz ve çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarla öğlen saatlerinde kontrol altına alınan yangın sahasında rüzgarın etkisini arttırmasıyla yeniden alevler yükselmeye başladı. Geniş alanda devam eden yangını kontrol altına almak için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu. 10 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale aralıksız devam ediyor ettiği yangın nedeniyle Afad ve Kızılay tarafından boşaltılan köylerde ikamet eden vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılaması için çalışma başlatıldı. Çalışma ile Ömeri köyüne çok sayıda çadır kurularak ve sıcak yemek ikramına başlandı.
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