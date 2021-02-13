Kastamonu'daki yangında 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve ahır yandı.

İlçeye bağlı Gökören köyü Dikmen Mahallesi'nde Niyazi Çatal'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Daday ve Eflani belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.