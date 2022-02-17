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Kastamonu'daki yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Kastamonu'daki yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor

17.02.2022 20:26
Kastamonu'daki yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor

Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Dün çıkan yangında evsiz kalan 8 aile, köydeki boş evlerle köy odasına yerleştirildi. Ailelerden dördü, AFAD tarafından köye yerleştirilecek konteynerlere geçecek.

Türk Kızılay ile Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailelere gıda ve ayni yardımlarda bulunurken, AFAD tarafından hasar tespit çalışması tamamlandı.

Köy muhtarı İsmail Mızır, gazetecilere, tüm kurumların yardım için seferber olduğunu söyledi.

Çok sayıda evin yangında küle döndüğünü aktaran Muzır, "15 hanemiz yandı. Tüm kurumlar köyümüze geldi, yangına müdahale ettiler. Bugün de bütün kurumlar geldi, ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışma yürüttüler." dedi.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Muzır, "AFAD yer tespitinde bulundu. Yeni binaların yakın zamanda yapılacağı söylendi. Orman Bölge Müdürümüz geldi. Ahırların yeniden yapımı için kereste verileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanımız tarafından telef olan üç buzağın hibe olarak verileceğini söylediler." diye konuştu.

Yangında zarar gören evlerden 8'inin kullanıldığını anlatan Muzır, "Evsiz kalan aileler köydeki evlere yerleştirildi. Yakın zamanda yeni evlerin yapımına başlanacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'daki yangında zarar gören ailelerin yaraları sarılıyor - Son Dakika


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