Kastamonu'daki Yaralama Davası

Kastamonu
'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay
'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 6 ay hapse mahkum edilen diğer sanığa ise 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "basit yaralama" ve "kasten öldürme" suçlamalarıyla tutuksuz sanık Şakir C. katıldı. Sanık Hakan Ç. ise duruşmaya gelmedi.
Şakir C, duruşmadaki savunmasında, korku ve panikle eylemini gerçekleştirdiğini öne sürerek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Şakir C'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün, Hakan Ç'ye ise yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Olay
Kent merkezinde 14 Mart
2014'te Şakir C. ile Hakan Ç. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Şakir C. bıçakla Hakan Ç'yi yaralamıştı.
Mahkeme tarafından Şakir C'ye 3 yıl 9 ay, Hakan Ç'ye ise 6 ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar hakkındaki karar, Yargıtay tarafından ceza artırımı yapılması gerekçesiyle bozulmuştu.