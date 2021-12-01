Kastamonu'daki Yeşilyuva Tabiat Parkı fırtınadan zarar gördü - Son Dakika

Kastamonu merkez ve Abana ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarısı yapılan fırtına nedeniyle rüzgarın saatteki hızı yer yer 110 kilometreye ulaştı. Abana ilçesinde balıkçı barınağının içerisinde yer alan bir restoranın bahçesindeki söğüt ağacı ile işletmenin tabelası devrildi, çatısında hasar oluştu.

Fırtına, Hacıveli mevkisindeki Yeşilyuva Tabiat Parkı'na da zarar verdi. Mesire alanında rüzgarın etkisine dayanamayan bazı ağaçlar yola devrildi, hasar oluştu. İşletmesi zarar gören esnaftan Cemal Güneysu, AA muhabirine, iki gün boyunca etkili olan fırtınanın hasar oluşturduğunu söyledi.

Fırtınanın çevrelerinde de hasara yol açtığını anlatan Güneysu, "Dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına işletmemize ve çevremize zarar verdi. Tabelamız uçtu, çatımız açıldı. Fırtınadan zarar gören herkese geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kastamonu merkeze bağlı Akdoğan köyünde de 2 katlı bir evin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı.