Kastamonu'dan 81 ilde 81 okulla "ilk teneffüs" helvası - Son Dakika

Kastamonu'dan 81 ilde 81 okulla "ilk teneffüs" helvası

KASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, 81 ilden 81 okula 40 dakikalık ilk teneffüs için öğrencilere dağıtılmak üzere çekme helva gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyadan yaptığı "ilk teneffüs" paylaşımına "81 ilden 81 okula helvası bizden" yanıtı veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu sözünü tuttu. Pazartesi günü açılacak okullar öncesi Kastamonu'da hazırlanan çekme helvalar, Kastamonu Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle gönderildi. Törende konuşan Başkan Vidinlioğlu, Pazartesi günü okullarda helvaların dağıtacağını belirterek, salgınla ilgili sıkıntılı sürecin halen devam ettiğini kaydetti.

Mart ayından itibaren tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Görünen o ki bir süre daha virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi alacağımız tedbirler ama hayat devam ediyor. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi sağlık teşkilatımız diğeri de Milli Eğitim teşkilatımızdır. Çünkü eğitim öğretim biçim için çok önemli. Bu noktada bir süre eğitim öğretime ara verilmek zorunda kalındı. Halen online eğitim yapacak sınıflarımız bulunuyor ama bir taraftan da online eğitimin yanı sıra mutlaka yüz yüze eğitiminde önemli olduğu sınıflar bulunuyor" dedi.

Verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Vidinlioğlu, şunları kaydetti, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk okulların açıldığı gün ilk teneffüs 40 dakika sözü vermişti. Biz de buna istinaden 40 dakikalık teneffüste çocuklarımızın ağzı tatlansın hem de onlara enerji olsun diyerek şehrimizin coğrafi işaretli ürünü çekme helvamızı gönderme sözü vermiştik. Pazartesi günü okullarımız açılıyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. 81 ilimize Kastamonu'muzun çekme helvasını gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu süreci hep birlikte atlatacağız. Çocuklarımızın ağızları tatlansın, onlara da afiyetler olsun. Eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının hem ülkemize hem çocuklarımıza hem de öğretmenlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu süreçte bir an bile bizim için dertlenmeyi bırakmayan, sürekli nöbetlerde zaman akımı gözetmeksizin sağlık çalışanlarımızın hepsine güç kuvvet versin, bu süreçte bizim için çabalayan bunca insan varken hem hayat devam ediyor anlayışıyla, bir taraftan okullarımız açılıyorken bir taraftan da herkesin sağlığına kavuşması için bu kadar sağlık çalışanlarımız çabalıyorken bizimde bu sürece mutlaka kurallara uyarak destek vermemiz lazım. Hem maske konusunda hem hijyen konusunda ve en önemlisi mesafe konusunda bizimde gereken hassasiyetlerimizi göstermemiz lazım."