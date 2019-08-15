Kastamonu'dan acı haber... Peş peşe ölümü atladılar: 3 kişi boğuldu

Kastamonu'dan acı haber... Peş peşe ölümü atladılar: 3 kişi boğuldu Balık tutarken gölete düşen üç kişi boğuldu KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Beyler Göletinde balık tutan bir kişi gölete düştü.

Kastamonu'dan acı haber... Peş peşe ölümü atladılar: 3 kişi boğuldu

Balık tutarken gölete düşen üç kişi boğuldu



KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Beyler Göletinde balık tutan bir kişi gölete düştü. Çocuklarının gölete düştüğü gören anne ve baba da peşinden atladı. Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Devrekani ilçesine gelen Kadıncıoğlu ailesi, Beyler Göletine gezmeye gitti. Bu sırada balık tutmak isteyen 20 yaşındaki Oğuzhan Kadıncıoğlu, gölette balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek düştü. Oğlunun gölete düştüğü gören anne Behice Kadıncıoğlu (42), peşinden atladı. Eşinin ve oğlunun boğulduğu gören baba Nihat Kadıncıoğlu da ailesinin arkasından gölete atladı. Tüm çabalara rağmen Beyler Göletine düşen anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.

Gölette boğulan aileyi, ilk olarak çevrede bulunanlar karaya çıkarttı. Ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede anne, baba ve oğullarının öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazelere, Devrekani Belediyesine ait cenaze aracıyla Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan ailenin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştır

Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı