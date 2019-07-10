Kastamonu'dan Başkan Ergün'e spor yatırımı övgüsü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ilettiler.

Manisa Büyükşehir Belediye spor U14 takımını şampiyonluğu nedeniyle kutlayan Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün spor yatırımları ve tesisleşme hamleleriyle başarının geldiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar ile Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, U14 Türkiye Şampiyonası finalleri nedeniyle bulundukları Kastamonu'da, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Vidinlioğlu'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın selamlarını ileten Bayraktar, mesir macunu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor flaması takdiminde bulundu.

U14 TAKIMINI TEBRİK ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımını ve emeği geçenleri tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'da yapmış olduğu spor alanındaki tesisleşmelerden övgüyle bahseden Vidinlioğlu, bu anlamda altyapılara verilen önem ve yatırımın meyvelerini almaya başladığını ve daha da başarılar elde edileceğine inandığını söyledi.