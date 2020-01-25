Kastamonu'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin farklı kentlerinden AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'dan 2 AFAD ve 2 UMKE aracının yanı sıra 1 lojistik araç ile 2 ambulans ve 23 personel bölgeye hareket etti. Ekipler beraberinde şişme çadır ve bazı tıbbi malzemeler götürdü.

Samsun'dan 24 personelden oluşan 3 AFAD ekibi bölgeye sevk edildi.

Amasya'dan ise 2 UMKE aracı ve 2 ambulansla birlikte 16 personel bölgeye gitmek üzere yola çıktı.