Sel nedeniyle Ayancık'ta görev yapan komandoların bir bölümü ilçeden ayrıldı - Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek ilçeden ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgeye sevk edilen komandolar, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi yerine getirdi.

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle ant içti.

Kaymakam İsmail Pendik, burada yaptığı konuşmada, 11 Ağustos'un Ayancık açısından kara bir gün olduğunu söyledi.

Yaşadıkları olumsuzluklar karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman komandolarının imdatlarına yetiştiğini vurgulayan Pendik, "Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin en büyük silahı elinizdeki silah ve elinizdeki tuttuğunuz tüfekler değildir, sizlerin en büyük silahı kalbinizdeki Allah'a olan imanınız ve vatan sevgisidir. Bu iman ve vatan sevgisi gün gelir eline silah aldırır dağlarda çatışmaya sokar, gün gelir karda kışta kıyamette vazife yaptırır. İşte Ayancık'ta olduğu gibi gün gelir eline kazma kürek aldırarak çamur temizlettirir. Bunların hepsinin kaynağı kalbinizdeki iman ve vatan sevgisidir." diye konuştu.

Pendik, konuşmasının ardından Türk bayrağı hediye ettiği askerleri görev yerlerine uğurladı.