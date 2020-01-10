Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

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Kastamonu'dan kısa kısa

6 saat önce

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçede görev yapan muhtarları ziyaret etti.

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Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçede görev yapan muhtarları ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Özel İdare Müdürü Gürbüz Özdemir ve Yazı İşleri Müdürü Naci Kütükçü ile görev yaptıkları bölgelerde muhtarları ziyaret eden Seyhan, vatandaşların da talep ve şikayetlerini dinledi.

Kamu kurumları ile vatandaş arasında muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüğüne dikkati çeken Seyhan, imkanlar çerçevesinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Muhtarlara çalışmalarında başarı ve kolaylık dileyen Seyhan, "Vatandaşlarımızın sorunları sizler vasıtasıyla çözüm bulacak. El birliğiyle halkımızın huzur içerisinde yaşaması için gayretli şekilde çalışacağız. Mahalle ve köylerimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları devletimizin imkanları çerçevesinde en iyi şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da Kaymakam Seyhan'ın ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tosya

Tosyalı gazeteciler, Kaymakam Deniz Pişkin'in 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.


10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazeteciler, Pişkin'i makamında ziyaret etti.


Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü'nün aynı güne denk gelmesinin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Tarık Buğra, Seyhan, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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