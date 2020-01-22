Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde okullar, böcek ve haşerelere karşı ilaçlandı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan okulların yarıyıl tatili dolasıyla lisanslı bir ilaçlama firması tarafından böcek ve haşerelere karşı ilaçlandığını söyledi.

Hanönü'de Muhtar ve Halk Toplantısı yapıldı

Kaymakam Aydın Göçer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili konularda çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.



Göçer, toplantıdaki talep ve istekler not alınarak yerine getirilmesi konusunda gereken takibin yapılacağı vurguladı.

Toplantıya Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Kıdemli Astsubay Bülent Bala, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.