Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

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Kastamonu'dan kısa kısa

11 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Tosya Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM uzmanı Osman Tan tarafından üreticilere bilgi verildi.


Tan, TARSİM sigortalarından faydalanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması gerektiğini söyledi.


Üreticilerin ürünlerini hangi risklere karşı nasıl sigorta yaptırması gerektiğini anlatan Tan, şunları kaydetti:


"TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Meyveler, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalanabilmektedir. Meyveler bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere don riskinin neden olduğu miktar kaybı için isteğe bağlı olarak güvence altına alınabilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir."

Hanönü

Hanönü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sevil Çelebi, Devrekani ilçesi kaymakamlık yazı işleri müdürlüğüne atandı.


Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer, Devrekani'ye atanan Çelebi'ye ilçeye katkıları dolasıyla plaket takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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