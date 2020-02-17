Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

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Kastamonu'dan kısa kısa

7 saat önce

Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinin atık sahasından sızıntı meydana geldiği bildirildi.

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Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinin atık sahasından sızıntı meydana geldiği bildirildi.

İlçenin Yılanlı Mahallesi mevkisinde bulunan atık alanından Yılanlı Deresi'ne sızıntı gelmesi üzerine vatandaşlar Hanönü Belediyesi ve maden şirketine haber verdi.

Maden şirketinin Halkla İlişkiler Müdürü Halime Taligacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık havuzu bölgesinde yaşanan bir arıza sonucu sızıntı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Bunun üzerine müdahale edilerek sızıntının durdurulduğunu aktaran Taligacı, bölgeye akan atığın toplanmaya başlandığını kaydetti.

Belediye Başkanı Serkan Uçar ise Belediyenin vidanjörü aracılığıyla atığın alınarak depoya nakledildiğini belirtti.

Uçar, "Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı konu takibimiz altında. Gerekli kurumlara konu hakkında bilgi verildi, inceleme yapılacak. Olumsuzluğa sebep olan arıza ilgili firma tarafından giderilmiştir." dedi.

Çatalzeytin Belediyesinin hizmetleri

Çatalzeytin Belediyesi, ilçede cenaze ve defin işlemlerinde yeni bir dönem başlattı.


Cenaze yakınlarının ve taziyelerini iletmek isteyen vatandaşların bekleme yeri olarak kullanabilecekleri taziye yerini hizmete açan belediye, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezar yeri açılması gibi gereken tüm hizmetler de ücretsiz bir şekilde verecek.


Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yükünü hafifletecek sosyal projelerle ilçe sakinlerinin yanında olduklarını belirtti.


Cenaze sahiplerini en zor ve acılı gününde yalnız bırakmayacaklarını anlatan Demir, "Cenaze bilgisi tarafımıza ulaşır ulaşmaz belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanında olacak. Arkadaşlarımız cenaze işlemlerini yürütürken, yakınları sadece taziyeleri kabul edecek. Bu süreçte bizler de belediye olarak vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Hanönü, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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