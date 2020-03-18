Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

İhsangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm kaldırım ve sokakların yıkandıktan sonra dezenfekte edildiğini söyledi.

Çalışmaların devam edeceğini kaydeden Sağlık, "Esnaflarımızın iş yerleri, toplu taşıma araçları, halka açık tuvalet ve benzeri yerler, parklar, meyve sebze pazar alanı gibi bölgelere ilaçlama yapmak kaydı ile dezenfektan çalışması yapıldı. Çok şükür ilçemizde şu ana kadar herhangi bir vaka görülmese de tedbiri en üst düzeyde tutuyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi kurum ve kuruluşlarda da tekrar ilaçlama çalışması yapacağız." dedi.

Doğanyurt

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Doğanyurt ilçesinde tören düzenlendi.



Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçedeki resmi kurumlar, evler ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.