Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

Hanönü'de yaklaşık 6 ay görev yaptığını belirten Göçer, ilçeden mutlu bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.

Karahmetoğlu, İhsangazi ilçesine atanmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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