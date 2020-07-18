Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

İhsangazi İlçe Müftülüğü görevine atanan Namık Karaahmetoğlu görevine başladı.
Karaahmetoğlu, Karaman Ermenek İlçe Müftülüğünden İhsangazi Müftülüğüne atandı.
Karahmetoğlu, İhsangazi ilçesine atanmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Hanönü
Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer, Artvin Vali yardımcılığına atandı. Kaymakam Göçer, veda ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.
Hanönü'de yaklaşık 6 ay görev yaptığını belirten Göçer, ilçeden mutlu bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.
Göçer, ilçede resmi kurumları ziyaret ederek vatandaşlarla vedalaştı.