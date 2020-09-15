Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından, 106. dönem kaymakamlık kurası ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine atanan Okan Yenidünya görevine başladı.

İl stajını Van Valiliğinde yapan Yenidünya, Adıyaman, Kahta, İzmir Urla'da Kaymakam refikliği, Giresun Piraziz ve Amasya Taşova Kaymakam Vekilliği yaptı. Yenidünya, dil eğitimini İngiltere'de tamamladı.

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak asfalt kaplama çalışmalarından önce şehrin belirli bölgelerinde ön hazırlıklarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi sıcak asfalt yol ağının genişletilmesi ve Tosya'da yaşayan her bir ferdin ulaşımda aksaklıklar yaşamaması için projelendirmelerimizi yaptık ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ekiplerimiz son derece büyük bir operasyon yürüttüler ve gelinen noktada Metin Yüksel Karakaş Caddesi de kısa süre içinde tamamlanarak bölge sıcak asfaltla kaplanacak. Zemin hazırlık çalışmaları esnasında altyapının yenilenmesi ve zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum."