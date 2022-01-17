Kastamonu'dan kısa kısa - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava ve don, pazartesi günleri kurulan sebze pazarını ve esnafları olumsuz etkiledi.

Tosya Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Bekir Özipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'da kurulan sebze pazarının hem Tosyalılara hem de çevredeki ilçelere hizmet veren bölgenin en büyük pazarlarından birisi olduğunu söyledi.

Tosya'da mevsim şartlarına uygun her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiğini belirten Özipek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde yetişen ürünlerin yanı sıra Ankara'dan da getirilen ürünler, pazartesi günü kurulan pazarda satılmaktadır. Hem hesaplı, hem de taze olduğu için vatandaşlarımız, pazara yoğun ilgi göstermektedir. Havaların soğuk ve karlı olması sebebiyle bugün kurulan pazarda müşteri de, pazarda tezgah açan esnaf da çok az sayıda. Böyle soğuk havalarda vatandaşlar ihtiyaçlarını genelde marketlerden karşılıyor. Ancak, marketlerde bulamadıkları ürün için pazara geliyorlar. Pazarda fiyatlar hem soğuk havanın etkisiyle, hem girdi maliyetleri nedeniyle, hem de son dönemlerdeki artış nedeniyle oldukça yüksek. Bu durum üreticileri ve tüketicileri olumsuz yönde etkilemektedir. İnşallah en kısa zamanda bu sorun ve sıkıntılar düzelir."

Tosya'da belediye çalışmaları

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede kar temizliği ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, 40 personel, 5 iş makinesi ve 4 kamyon ile kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.

Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin artan kar yağışı ve buzlanmaya karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, tüm ana arterler, ana caddeler, ara ve çıkmaz sokaklarda tuzlama ve kar temizliği işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yaya yollarında buzlanmaya karşı önlemler de alınırken temizlik araçlarının ulaşamadığı noktalarda ekiplerimiz el arabaları ile çöp toplama işlemlerini gerçekleştiriyor."