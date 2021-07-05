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Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı - Son Dakika

Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı

05.07.2021 20:03

Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı Kurbanlık hayvanlar, tören ve dualarla gönderildi Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Kastamonu'dan, Trakya bölgesine hayvan sevkiyatları başladı.

Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı

Kurbanlık hayvanlar, tören ve dualarla gönderildi

KASTAMONU - Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Kastamonu'dan, Trakya bölgesine hayvan sevkiyatları başladı. Sevkiyatların başlaması sebebiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliğin önemli merkezlerinden birisi olan Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tören düzenlendi.

Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvancılığı yetiştiriciliğin önemli merkezlerinden olan Kastamonu'nun Devrekani ilçesinden yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevkiyatları başladı. Sevkiyatın başlaması nedeniyle Devrekani'de Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

"Her baba yiğidin harcı değildir"

Devrekani'de 97 işletmenin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Trakya Bölgesine hayvan sevk etmek için müracaatta bulunduğunu söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bu kapsamda Devrekani'den toplam bin 798 büyükbaş hayvanın İstanbul'un Avrupa yakası ile Trakya bölgesine sevk edileceğini kaydetti. Her zaman üreticilerin yanında olacaklarını belirten Başkan Altıkulaç, "İl genelinde kurbanlık sevkiyatlarımızın yarısını ilçemiz karşılıyor. Hatta kan tahlillerini götürdüğümüzde bizlere Türkiye'de ilçe bazında en azla kurban sevkiyatının Devrekani ilçesinden yıllardır yapıldığı söyleniyor. Bu bizim için ayrı bir anlam kazanıyor. Zorlu bir süreç hayvanı beslemek ve büyütmek, akabinde satmak, kurbana götürmek ve sevk etmek. Oralarda sattıktan sonra parayı derleyip toplayıp ilçesine sağ salim dönmek. Bu her baba yiğidin harcı değildir. Ama biz bunu ilçe olarak yapıyoruz, Allah'a şükür. Yıllardan beri de başarıyoruz ve yapıyoruz" dedi.

"Çok zorlu ve meşakkatli yollardan geçildi"

2008 yılından itibaren İstanbul'a kontrollü bir şekilde büyükbaş hayvan sevkiyatların yapıldığına işaret eden Başkan Altıkulaç, "Buralara kolay gelinmedi. Çok zorlu ve meşakkatli yollardan geçildi. Biz, görevimiz ne olursa olsun çalışalım ya da çalışmayalım nefesimizin sonuna kadar, ölünceye kadar üreticilerimizin yanınızda her anlamda olacağız. Kurban Bayramı'nın bu vesileyle şimdiden tüm İslam alemine mübarek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bin 798 büyükbaş kurbanlığı kademeli olarak sevk edeceğiz"

Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu ise hayvan nakillerini hızlı bir şekilde yapıp, kimseyi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kurumumuza başvuruda bulunan 97 işletmecimizin, sevk öncesi hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirdik, gerekli pasaport ve belgelerini inceledik. 5 Temmuz Pazartesi günü itibari ile başladığımız kurban sevkiyatında, toplamda bin 798 büyükbaş kurbanlığı kademeli olarak Avrupa yakası dahil İstanbul'a sevk etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu, sevk edilecek kurban hayvanları yapılan duanın ardından İstanbul'a uğurladı

Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı
Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı
Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı
Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı

Trakya Bölgesi, Kastamonu, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı - Son Dakika


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