Son Dakika Haberleri: Kastamonu Demet Akalın, Ilgaz Dağı'nda Konser Verdi

Kastamonu Demet Akalın, Ilgaz Dağı'nda Konser Verdi

1 saat önce

Demet Akalın, Ilgaz Dağı'nda konser verdiKASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Demet Akalın, Ilgaz Dağı'nda konser verdi

KASTAMONU Belediyesi'nin, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 4'ncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Kızak Yarışları ve Kar Festivali', şarkıcı Demet Akalın'ın konseri ile sona erdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 10 ilden 75 sporcunun katıldığı yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarışma sonunda sahneye çıkan Demet Akalın, 1800 rakımlı Ilgaz Dağı'nda eksi 4 derecede konser verdi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 1 saatten fazla sahnede kalan Akalın, şarkılarıyla tatilcileri eğlendirdi. Ilgaz Dağı kayak tesislerine hayran kaldığını söyleyen Akalın, bundan böyle kayak için Ilagaz Dağı'nı tercih edeceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın çeşitli hediyeler verdiği Akalın, bir ara sahneden inerek kendisini izlemeye gelen hayranları ile fotoğraf çektirdi, selfie çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:25 Kaynak: DHA

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