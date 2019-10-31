Son Dakika Haberleri: Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede
Son Dakika Güncel Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede

Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede

7 saat önce

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyedeKASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde, Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede

KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde, Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki kahvehanede meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Kastamonu dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri, adliyede

Mehmet Özcan, Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:18 Kaynak: DHA
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